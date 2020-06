Mobilità dolce, borghi e natura per vivere l’estate italiana

Vi aspettiamo domani, 5 giugno alle ore 17:30 per la diretta “Mobilità dolce, borghi e natura per vivere l’estate italiana”.

Proposte concrete per il turismo slow, per non dimenticare territori e paesaggi italiani e far ripartire il Paese con una prospettiva di sviluppo sostenibile

www.greenitalia.org

Con :

– Anna Donati, Portavoce AMoDo – Alleanza Mobilità Dolce;

– Alessandra Bonfanti, responsabile mobilità attiva Legambiente;

– Paolo Piacentini Presidente Federtrek e consigliere Mibact per la Mobilità Dolce;

– Carmine Maturo Co-portavoce Green Italia.

