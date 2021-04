Sport e Ambiente: nasce il podcast “EcoSportivamente”

Esiste un rapporto tra sport, sostenibilità e società? E’ possibile utilizzare il mondo ed i campioni dello sport per divulgare tematiche green, specie tra le giovani generazione? Qual è il legame tra sport e ambiente? Cosa può fare il mondo dello sport per sensibilizzare le persone ad una maggiore attenzione verso la natura?

Per rispondere a tutte queste interessanti domande ho pensato di lanciare “EcoSportivamente”, un podcast dedicato interamente a questi argomenti.

Data la vastità del tema, le “puntate” saranno raggruppate in diverse macrotematiche:

Campioni della sostenibilità

Sport e Responsabilità Sociale d’impresa

Beni comuni, sport e comunità

La gestione delle grandi competizioni internazionali

Economia Circolare ed Efficienza Energetica nel mondo dello sport

Sport e turismo sostenibile. Vie d’acqua, cammini e cicloturismo

Ecosportivamente: l’intervista a Matteo Miceli

Durante la prima puntata, ho avuto il piacere di intervistare il velista romano, Matteo Miceli. La sua impresa ha avuto inizio il 19 ottobre 2014 alle ore 12 presso il porto Riva di Traiano di Civitavecchia. Matteo quel giorno parte per circumnavigare il globo. Da Roma a Roma senza assistenza e senza scalo, in completa autonomia, alimentare ed energetica. L’imbarcazione, Eco 40, è stata da lui pensata e costruita. Da questa incredibile avventura è venuta fuori un’intervista davvero interessante, stimolante ed utile per riflettere su molte tematiche legate alla salvaguardia dell’ambiente marino.

Sport e Ambiente: le mazze da cricket diventano alberi di cacao in Camerun

Cosa lega delle mazze da cricket a degli alberi di cacao in Camerun? Un bel progetto della Federazione Cricket Italiana che ha calcolato l’impatto della sua attività e lo ha compensato con un progetto di forestazione nello stato africano.

Di questo e di molto altro ho parlato con il Presidente della Federazione, Fabio Marabini, e con il consigliere federale, Gabriele Zanoli. Una chiacchierata piacevole in cui si è spaziato dalla responsabilità sociale d’impresa all’antirazzismo, arrivando, infine, alle questioni geopolitiche legate a questo nobile, storico e virtuoso sport.