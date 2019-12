Plauso e sostegno per l’iniziativa parlamentare di Rossella Muroni e di altri 4 parlamentari di diversa provenienza politica

Accogliamo con entusiasmo e sosteniamo totalmente l’iniziativa parlamentare di Rossella Muroni, Alessandro Fusacchia, Erasmo Palazzotto, Paolo Lattanzio e Lia Quartapelle, parlamentari provenienti da diversi gruppi e diverse culture politiche, che chiedono assieme al Governo e alla Maggioranza più coraggio per cambiare il Paese e renderlo più giusto”, lo dichiarano Annalisa Corrado e Carmine Maturo, co-portavoce di Green Italia.

Tanto lo spirito di una iniziativa ampia che superi gli steccati partitici, quanto le 5 proposte parlamentari presentate, tra cui spiccano la creazione del Fondo Nazionale per la Bellezza Urbana, il congedo di paternità e una nuova fiscalità verde, si pongono in linea con lo spirito dell’assemblea associativa di GreenItalia di Roma del 7 dicembre scorso: quello di costruire ponti ed alleanze per affrontare percorsi coraggiosi che vedano l’ambiente, il territorio, l’innovazione e la giustizia sociale protagonisti e ambiscano a costruire progressivamente una offerta politica degna delle grandi mobilitazioni e delle istanze che vengono dal Paese, con i Friday For Future e più recentemente con il Movimento delle Sardine.