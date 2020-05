Salvare vite in mare può contribuire a salvare il pianeta?

Che la nostra società sia malata e il mondo inquinato non è mai stato così evidente.

In un passo del Talmud si legge “chi salva una vita salva il mondo intero”.

Questa frase, citata nel film “Schindler’s list”, è stata incisa anche su OpenArms, una di quelle “ambulanze del mare” a cui viene impedito di soccorrere e portare a terra le persone che si trovano in mezzo al Mediterraneo e sono in pericolo di vita.

Continuare a salvare vite in mare può contribuire a salvare il pianeta e in che modo può riuscirci?

Ne parleremo con:

– Annalisa Camilli

– Nello Scavo

– Tareke Brhane

– Valerio Nicolosi

Modera: Viviana Valastro