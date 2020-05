Le ragazze salveranno il mondo

Oggi alle ore 17, in diretta dalla nostra pagina Facebook, la presentazione del libro di Annalisa Corrado “Le Ragazze Salveranno il mondo” edito da People.

“Questo libro parla della fiaccola che brilla nelle mani di Greta e di alcune delle donne che l’hanno tenuta accesa fino ad ora, impedendo a forze apparentemente invincibili di spegnerla. Si parte da #RachelCarson, la donna che sconfisse le multinazionali del DDT, passando per la premio Nobel #WangariMaathai, l’instancabile attivismo di #JaneFonda, fino alla mobilitazione generata da #AlexandriaOcasioCortez e #GretaThunberg, in un’alleanza intergenerazionale tra donne che non smettono di combattere per difendere il pianeta.”

La versione cartacea (che sarà in libreria a partire dal 21 maggio) è già disponibile qui:

https://www.peoplepub.it/pag…/le-ragazze-salveranno-il-mondo

Per gli amanti della versione ebook, è disponibile su tutte le principali piattaforme dedicate.

Saranno presenti

– Annalisa Corrado (l’autrice),

– Rossella Muroni (parlamentare e già presidente di Legambiente)

– Daniela Ducato (imprenditrice, GreenHero, portavoce filiere Edizero Architecture for Peace),

– Angelo Miotto (Direttore di Q Code Magazine)