La cura ecologista per uscire dalla crisi e per non tornare al passato

L’umanità oggi deve fronteggiare una minaccia sanitaria drammatica e immediata, oggi la sfida ecologista è ancora più ardua ed urgente. E’ necessario dare efficacia ed incisività all’impegno globale contro la crisi climatica, fino oggi del tutto insufficiente e dare concretezza all’idea della transizione verso un modello economico fondato sulla tutela e la valorizzazione della qualità ambientale anziché su una sua continua erosione. Finita l’emergenza Coronavirus, bisognerà da un lato contrastare le spinte – mosse da interessi o anche solo da abitudini – a riprendere la via interrotta dello sviluppo come se nulla fosse, dall’altro operare perché le scelte della politica, dell’economia, delle organizzazioni sociali indirizzate a “rialzarsi”, imbocchino con decisione la via della responsabilità sociale e ambientale. Corriamo davvero il rischio che l’economia circolare, la mobilità sostenibile, le energie rinnovabili, l’agricoltura di qualità vengano nuovamente archiviate e che il green deal venga rimandato a tempi migliori.

Peccato che i tempi migliori non verranno affatto senza una decisa riconversione ecologica dell’economia e della società.

Parte 1: ECONOMIA BUONA, SOSTENIBILE, CIRCOLARE

Minuto 1: Introduzione di Rossella Muroni, deputata ed ecologista di Green Italia

Minuto 4.00 saluti di Annalisa Corrado, portavoce di Green Italia

Minuto 6.00 Andrea Di Stefano, direttore di Valori e resp eventi speciali Novamont : ricette vecchie vs ricette nuove – Il nostro documento tematico per uscire dalla crisi

Minuto 14.00 Silvano Falocco, Direttore Fondazione Ecosistemi ed economista ambientale: Gpp e Cam come condizionalità – partenariato per l’innovazione

Minuto 20.40;Maria Grazia Mammuccini, presidente FederBio: La centralità dell’agricoltura- Riconversione ecologica – Distretti Biologici – Filiere Made In Italy Bio – Allevamente Bio – Legge Bio

Minuto 28.00: Roberto Della Seta, ecologista esponente di Green italia: il ruolo dell’ambientalismo

Parte 2: Società coesa, attiva e giusta

Minuto 2.36 Edoardo Zanchini, vicepresidente Legambiente: Povertà Energetico e Famiglie

Minuto 8.06Enzo Favoino, scuola agraria del Parco di Monza e Zero Waste Europe: Plastica – Temporaneità crisi covid vs strutturalità strategie ambientali

Minuto 16.06, Maurizio Gubbiotti, presidente Roma Natura: nuovo modello economico – Parchi

Minuto 25.10 Roberto Cavallo, fondatore COOP ERICA: Survey su consumi italiani ai tempi del Covid

Parte 3: Le politiche necessarie

00:00 Monica Frassoni,ecologista esponente di Green Italia: Fondi Strutturali Europei

Minuto 2.00, Mimmo Fontana, Legambiente: stili di vita – centralità della scienza – semplificazioni – Mediterraneo

Minuto 11.00, Gianni Silvestrini, direttore scientifico Kyoto Club: mobilità elettrica – disinvestimento brown economy – rinnovabili – posti di lavoro – semplificazioni

Minuto 19.00, Elena Grandi, co-portavoce dei Verdi italiani: Tecnologia e digitalizzazione – Nuovi Stili di Vita – Desiderabilità sociale e sostenibilità economica della transizione – Riforma sanità – Rifiuti

Minuto, 28.00 Lorenzo Fioramonti, deputato: La Politica Necessaria – Rischio “Non Adesso” per il Green New Deal

Parte 4: I territori protagonisti

6.00, Marta Bonafoni, Consigliera regionale Regione Lazio: Senso del limite – Governo Pubblico del Mercato – Linguaggio Femminista – Agricoltura Bio Sociale – Parchi + Educazione + Trasporti + Organizzazione Tempi

Minuti 14.00, Estella Marino, ex assessora all’ambiente e ai rifiuti del comune di Roma, esperta in economia e gestione ambientale: Le città e la reazione alle emergenze.

Minuto 21.00, Brigitte Foppa, Consigliera provinciale – Verdi/Grunen – Bolzano: Non si potrà più dire” Non si può”. Mobilità – Osservatorio su Austria -Fondi Sociali

Minuto 28.00, Claudia Pratelli, assessora alla scuola del Terzo Municipio di Roma: Tagli alla Sanità e alla medicina territoriale – cogestione pubblica del mercato – Scuola a distanza – Spesa per le famiglie

Parte 5: Europa Mondo: l’ecologismo contro il sovranismo

Minuto 9.00, Monica Di Sisto, Giornalista e vicepresidente fairwatch: Business as usual – principio di precauzione che ci ha salvato la vita – accordi commerciali

Minuto 18.00, Davide Sabbadin, climate and circular economy policy presso European Environmental Bureau: Salvataggio Compagnie Aeree – No Profit e Privato Sociale – Pressioni per frenare strategie farm to fork e biodiversità – Fondo per la transazione equa

Minuto 28.00, Conclusioni Annalisa Corrado, portavoce Green Italia