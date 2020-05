Il post Covid. Quali prospettive per il lavoro?

Il brusco lock down ha inevitabilmente agito sul tema del lavoro, ponendoci tutti davanti ad una inversione di marcia e ad una riflessione rinviata per troppo tempo.

Molte delle difficoltà ed anomalie del mondo del lavoro, sia subordinato che autonomo, sono venute a galla simultaneamente, evidenziando ciò che pure negli ultimi anni da più parti era stato denunciato.

Consapevoli che molto nel prossimo futuro cambierà sia per i lavoratori autonomi che subordinati, vogliamo cogliere le opportunità che, nonostante tutto, la pandemia ci ha consentito di mettere a fuoco.

Abbiamo visto, ad esempio, quanto è stato facile convertirsi tutti allo smart working, modalità fino a febbraio ancora osteggiata in diverse realtà aziendali e ritenuta impraticabile in Italia.

Ma adesso saremo in grado di farlo diventare uno strumento di lavoro usuale? E con quali regole?

Ne parliamo con:

– Anna Chiara Forte, Avvocata, UDP Green Italia;

– Chiara Gribaudo, Deputata, Vice Presidente Gruppo PD XI Commissione Lavoro pubblico e privato;

– Andrea Dili, Commercialista, Presidente Giunta Regionale Confprofessioni Lazio;

– Gianna Fracassi, Vice Segretaria Generale Cgil nazionale;

– Rossella Muroni, Deputata, Componente VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici.

Vi aspettiamo!