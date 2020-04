Earth Day 2020: le iniziative della giornata

Sono tantissime le iniziative in programma per celebrare il 50esimo anniversario della Giornata Mondiale della Terra.

GreenItalia ne ha simbolicamente unite alcune in questo post. Perché per proteggere il Pianeta dobbiamo restare uniti

Earth Day Italia e il Movimento dei Focolari insieme alle centinaia di associazioni del Villaggio per la Terra hanno organizzato una maratona multimediale su Rai Play #OnePeopleOnePlanet

Il Coordinamento nazionale dei docenti della disciplina dei diritti umani lancia #lamiagocciaspegneràlincendio e invita tutti i docenti a trasferire agli alunni il messaggio che le loro azioni per il clima, anche se realizzate da casa ed apparentemente insignificanti, possono invece salvare concretamente il nostro ecosistema

Associazione Impatto Ecosostenibile Zero Waste Campania organizzato una conferenza in streaming “Economia è ecologia?”

Sui canali SKY palinsesto dedicato alla salvaguardia dell’ambiente

