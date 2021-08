Da Bruxelles arriva il sostegno dei Verdi Europei a Facciamo Eco

Green Italia condivide il commento dei Verdi Europei riguardo la decisione, assunta da Europa Verde, di togliere il simbolo alla componente parlamentare “Facciamo Eco”, con la quale la nostra associazione continuerà a lavorare proficuamente.

Il Comunicato dei Verdi Europei

Il Partito Verde Europeo apprende con rammarico che la componente parlamentare verde FacciamoECO-Federazione dei Verdi al parlamento italiano ha dovuto sciogliersi a causa della decisione non condivisa di Europa Verde.

Evelyne Huytebroeck, co-presidente del Partito Verde Europeo, e Vula Tsetsi, membro del Comitato commentano:

“Vogliamo ribadire il nostro sostegno a Rossella Muroni e agli altri parlamentari dell’ex gruppo parlamentare ecologista FacciamoECO-Federazione dei Verdi. Il loro lavoro è stato e continuerà ad essere determinante per far sentire la voce dell’ecologia politica nel Parlamento italiano. Incoraggiamo la deputata Muroni e i suoi colleghi a cercare le condizioni per continuare il lavoro di FacciamoECO e quindi a far sentire la voce verde, poiché è molto necessaria in Italia.

Il nostro impegno e la nostra disponibilità a lavorare con tutti coloro che condividono i nostri valori e il nostro programma rimangono forti. Continueremo a sostenere lo sviluppo di uno spazio aperto e inclusivo per l’ecologia politica in Italia”.

L’Intervento in aula di Rossella Muroni