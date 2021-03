Coraggiosa e giusta la scelta di Rossella Muroni

PARLAMENTO, GREEN ITALIA: CORAGGIOSA E GIUSTA LA SCELTA DI MURONI PER UNA COMPONENTE ECOLOGISTA

“Ha ragione la deputata Rossella Muroni, accanto alla campagna di vaccinazione alla scuola al sostegno a famiglie e imprese messe in difficoltà dalla pandemia, la sfida numero uno rimane quella rappresentata dell’emergenza climatica e della crisi eco-sistemica. E in questo momento in cui tutti si sono improvvisamente scoperti ecologisti, in cui l’Europa ci mette a disposizione fondi ingenti con Next Generation Eu per realizzare finalmente la transizione ecologica, c’è bisogno di accompagnare con forza e competenza questo processo di trasformazione del Paese. La sua decisione di lavorare in parlamento, potenziando alleanza con Lorenzo Fioramonti, anche lui membro del nostro direttivo, e con Alessandro Fusacchia, è, a nostro avviso, una bellissima notizia per il Paese.

Costruire una componente ecologista, che incalzi il governo sui temi di una vera rivoluzione verde, della protezione dell’ambiente e delle persone e su formazione e cultura, che lo sproni a scelte coerenti con gli obiettivi climatici europei e vigili contro le tentazioni di greenwashing è fondamentale in un momento come questo.

Mettere lo sviluppo sostenibile al centro, significa infatti adoperarsi con coraggio e coerenza per una società più giusta ed equa, capace di creare nuovo lavoro pulito e di qualità, che restituisca prospettive ai giovani e un futuro all’insegna del benessere, della salubrità dei territori e delle città, dell’inclusività, della coesione e dei diritti.

Buon lavoro a Rossella Muroni e a Lorenzo Fioramonti e Alessandro Fusacchia, che la accompagneranno da subito in questo percorso atteso e necessario verso l’Italia di domani”.

Così Annalisa Corrado e Carmine Maturo, co-portavoci di Green Italia, sulla decisione di Rossella Muroni, parlamentare e membri dell’ufficio di presidenza di Green Italia, di passare al Gruppo Misto e lavorare a un componente verde.