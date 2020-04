Conosci il tuo nemico: Cos’è, da dove viene e cosa ci insegna il coronavirus

Valerio Rossi Albertini, fisico e divulgatore scientifico ha appena pubblicato l’ebook “Conosci il tuo nemico: Cos’è, da dove viene e cosa ci insegna il coronavirus” un vademecum agile e completo sul coronavirus, per capire cos’è, da dove viene, quali sono i comportamenti corretti per difendersi e cosa occorre sapere per non averne (troppa) paura.

La nostra co-portavoce, Annalisa Corrado, lo ha intervistato, evidenziando e commentando assieme a lui i legami tra la pandemia e i suoi effetti e la distruzione dell’eco-sistema che il genere umano ha portato avanti con avidità e miopia fino ad oggi” clicca qui per l’intervista