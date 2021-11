Comunali: Roma Futura contribuisce all’affermazione di un csx largo, civico ed ecologista

Complimenti a Sala Lepore De Pascale Falchi Gualtieri e Caudo. Ora al lavoro per il ballottaggio e per la Roma Futura che vogliamo

“In poco più di un mese di campagna elettorale la lista civica ‘Roma Futura’ è riuscita a conquistare oltre 20mila voti e il capolista Caudo è stato il terzo per preferenze nel centrosinistra che sostiene Gualtieri.

Un risultato corale che è un ottimo inizio e un patrimonio da mettere al servizio della Roma ecologista egualitaria e femminista che vogliamo per il futuro, per la quale continueremo a lavorare. A partire dalla campagna per la vittoria del candidato sindaco del centrosinistra Gualtiri al ballottaggio nella Capitale, con le donne e gli uomini che hanno condotto una campagna elettorale con enormi entusiasmo e passione. Pensiamo agli attivisti e simpatizzanti di Green Italia Giovanni Enrico Arcieri, Roberto Bragalone, Luciana Bruno, ‘Evìta’ Cammerino, Matteo Casilli, Gabriella Geraci, Denise Gonzalez, Carlo Maria Fabrizi, Tommaso Felici, Fabio Manenti, Sarah Testerini, Marco Trimaldi, Nico Simoniello, Maria Assunta Vitelli e ancora alle tante amiche e amici tra cui Claudia Pratelli e Tiziana Biolghini con il loro splendido risultato!

Complimenti al Sindaco ‘green’ Sala confermato al primo turno alla guida di Milano, la città italiana più europea e innovativa, con lo splendido risultato di Silvia Pettinicchio, candidata indipendente nella lista di Europa Verde.

Congratulazioni a Matteo Lepore, neo sindaco di Bologna e ai campioni di preferenze Emily Clancy, di coalizione civica (lista “coraggiosa” sostenuta da Elly Schlein) e Mattia Santori, candidato indipendente nella lista del PD, che hanno contribuito al suo successo. Siamo felici anche della ri-elezione di De Pascale sindaco di Ravenna con il contributo di liste ‘coraggiose’ e civiche e di personalità come Andrea Maestri e Alessandra Serafini.

A Varese Galimberti con il 48% dei voti va al ballottaggio grazie anche al sostegno di liste ecologiste e civiche come la lista Progetto Concittadino, a Torino il candidato sindaco Lo Russo va al ballottaggio in vantaggio avendo potuto contare dell’appoggio di un centrosinistra ampio che ha messo in campo personalità autorevoli come Roberto Mezzalama, a Latina la buona notizia è la conferma della giovane e brava consigliera Valeria Campagna.

Significativo e incoraggiante il risultato di Ecolò con Beatrice Corsi capolista a Sesto Fiorentino, lista che alla sua prima sortita ha conquistato il 5,8% contribuendo al successo del Sindaco Falchi, e della lista civica ecologista “Bella Colonnella” nel piccolo comune abruzzese.

Segno della domanda crescente nel Paese di una proposta politica ecologista che non parta dell’identità di un gruppo, ma che abbia la capacità di tenere insieme le battaglie ecologica e sociale”

Così Annalisa Corrado, co-portavoce di Green Italia, e Rossella Muroni, deputata ecologista e componente dell’Ufficio di presidenza di Green Italia, sulle comunali.