BOZZA DL RILANCIO, GREENITALIA: ERRORE RINVIARE PLASTIC E SUGAR TAX

BASTA CON LA PROPAGANDA PROPLASTICA!

Bene si sia scartata la nefasta ipotesi di condono ventilata nei giorni scorsi ma evidentemente non si può stare tranquilli. Ora, stando alle anticipazioni stampa, il decreto Rilancio conterrebbe anche il rinvio di plastic e sugar-tax. Come abbiamo detto più volte riteniamo sia un sia un errore.

Così i portavoci di Greenitalia, Annalisa Corrado e Carmine Maturo –

Non è rinviando misure giuste, che spingono in direzione di produzioni e stili di vita sostenibili, che si aiuta il Paese a ripartire. Diciamo basta anche all’inquietante campagna stampa a favore della plastica monouso come mezzo più sicuro per difendersi dal COVID: è stato dimostrato che il virus rimane sulla plastica per 72 ore ed inoltre la quantità di passaggi legati alla commercializzazione dell’usa e getta rinforza il fatto che ad esempio la borraccia ad uso personale è di gran lunga più sicura della bottiglietta in PET.





Per rilanciare la nostra economia piegata dal coronavirus serve, al contrario, affrontare insieme le crisi sanitaria economica e ambientale. Dobbiamo sostenere le imprese virtuose e premiare l’innovazione amica dell’ambiente e la sostenibilità. Usiamo, poi, le risorse messe a disposizione dal Green deal per spingere nella giusta direzione, quindi sulla conversione ecologia di società ed economia.

Non si perda altro tempo, ma si avvii subito un confronto con le imprese, lavoratori e associazioni delle due filiere interessate per bilanciare al meglio i diversi interessi e condividere i passaggi necessari al cambiamento. Si faccia della tassa sullo zucchero un’occasione per migliorare la salute degli italiani e ridurre di conseguenza le spese sanitarie a carico della collettività e della messa al bando della plastica monouso un’occasione di innovazione ambientale ed economica il più possibile condivisa e attenta alle esigenze di tutti.