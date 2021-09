AFGHANISTAN, ASSOCIAZIONI DONNE: SUBITO CORRIDOI UMANITARI, VARARE PIANO PER ACCOGLIENZA

Tantissime le adesioni di donne, associazioni, collettivi.

“La fuga verso l’Occidente da Kabul e l’avvento dei talebani, che hanno preso il comando dell’Afghanistan, preoccupano fortemente chi ha a cuore i diritti umani e la salvaguardia della vita di tutti i civili, specie di quelli più a rischio, come donne e bambini, il cui destino è nuovamente consegnato a un indicibile orrore. Sono nostre madri, amiche, sorelle. Non lo possiamo e non lo vogliamo più accettare. L’Europa deve agire, l’Italia deve reagire, noi donne e cittadine dobbiamo fare rete contro ogni violenza”.

E’ quanto scrivono in una lettera indirizzata al presidente del Consiglio Mario Draghi, ai ministri Luigi Di Maio e Luciana Lamorgese e, per conoscenza, alla presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e al Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, 78 associazioni tra le quali Donne per la salvezza, Le Contemporanee, Soroptimist International d’Italia, Fuori quota, Rete per la parità, Presidenza Asvis – Pierluigi Stefanini e Marcella Mallen, Casa internazionale delle donne di Roma, Casa internazionale delle donne di Milano, Manifestolibri, Human Foundation, InGenere, Un ponte per, Senonoraquando Libere, UCID, le associazioni aderenti a Inclusione donna, Politiche di genere CGIL, BASE Italia, Green Italia, Be Free, Associazione PoP.

“Quello che urge adesso è consentire a più donne, ragazze e bambine/i possibile di mettersi in salvo in queste ore in cui le maglie del controllo talebano sono ancora slabbrate. E sostenere chi decide di rimanere a lottare nel proprio paese, garantendo il monitoraggio internazionale sui diritti umani e delle donne in particolare”.

“Le organizzazioni firmatarie, e le/i singoli che possono farlo, si mettono a disposizione dello Stato e dell’Unione europea per contribuire ad ospitare chi è costretto a fuggire trovando per esse/i alloggi e ristori integrativi rispetto a quelli già inseriti nel sistema di accoglienza, nonché percorsi formativi e lavorativi che consentano loro una libertà e una sicurezza di lunga durata; e per contribuire a creare le condizioni per aiutare e salvare le donne in Afghanistan. Ogni vita salvata dalla violenza è una vittoria per qualsiasi democrazia degna di questo nome. Bisogna fare tutto e occorre farlo adesso ”conclude la lettera.

Per adesioni: afghanistan@donneperlasalvezza.it

Donne per la salvezza Le Contemporanee Soroptimist International d’Italia Fuori quota Rete per la parità Presidenza Asvis – Pierluigi Stefanini e Marcella Mallen Casa internazionale delle donne di Roma Casa internazionale delle donne di Milano Human Foundation InGenere Un ponte per CNDI GammaDonna Donne 4.0 GWPR Datecivoce EWA European Women Alliance Progetto Donne e Futuro ABF Fondazione Andrea Bocelli ACF Azione contro la Fame Italia AMINa Siciliane Senonoraquando Libere UCID Donne Nazionale Movimento Giovani Donne Ucid Inclusione donna con le sue associazione sottroscrittrici Donne leader in Sanità SconfiniAmo Roadto50% Politiche di genere CGIL Associazione Leadership & Empowerment Femminile – APS Associazione Blu Bramante Differenza Donna Ong TelefonoRosa Piemonte EquALL European Women For Human Rights Family Smile OBR Italia Rebel Network Assist Ass. Naz. Atlete Associazione “Coordinamento3 – Donne di Sardegna Global Thinking Foundation Verona Professional Women Networking Fondazione Donna a Milano Onlus Women In International Security (WIIS) Italy Women in Surgery Italia Associazione giuriste in genere Codice Donna Féminin Pluriel associazione Professione in Famiglia Associazione Piano C Centro Studi e Documentazione Pensiero Femminile di Torino Movimenta Led libertà e diritti BASE Italia Green Italia Young Women Network Professional Women’s Network Women in Film, Television & Media Italia Apid Torino PWA – Professional Women’s Association B Women Italy Pensare migrante Befree coperativa sociale contro la tratta e la violenza Giraffa Festival delle donne e dei saperi di genere Leggendaria Manifestolibri DEA Donnecheammiro Associazione Mezzocielo EWMD (European Women’s Management and Development Network) ROMA. Possibile Pensare Migrante Recosol SeoSpirito – Progetto LeROSA Associazione PoP Associazione Nazionale CONFAPID Angels4wom

Al presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana

Mario Draghi

al Ministro degli Esteri della Repubblica Italiana

Luigi Di Maio

alla

Ministra dell’Interno della Repubblica Italiana

Luciana Lamorgese

