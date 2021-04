Abbiamo “fatto scuola”

Green Italia racconta la Scuola di Mobilitazione Politica

Per circa un mese, tra fine febbraio e marzo, ci siamo trovati ogni lunedì sera ad assistere alle lezioni della Scuola di mobilitazione Politica promossa da Ti Candido! e sostenuta da Green Italia a Forum Disuguaglianze e Diversità, Enzimi, Movimenta, 6000 Sardine, Rena, Lo Stato dei Luoghi, Progressive ACTS, UP e Prime Minister.

Ci siamo messi a disposizione e supporto delle oltre 250 ragazze e ragazzi under 30 che, in media, hanno partecipato a ciascuna delle 6 lezioni, limitandoci a facilitare lo svolgimento dei gruppi di lavoro, lasciando il maggior spazio e protagonismo possibile alle iscritte e agli iscritti.

Il momento più emozionante: all’inizio di ogni lezione, vedere lo schermo animarsi di volti giovani e le pagine dei partecipanti aumentare minuto dopo minuto al ritmo della superlativa colonna sonora del mitico Gully.

Abbiamo (più o meno) imparato ad usare Mirò e ci siamo destreggiati tra Telegram, Discord e B-Part, le piazze virtuali di incontro del dopo scuola.

Siamo stati travolti dalle domande curiose rivolte ai relatori, che miravano a scoprire il segreto del successo di esperienze come Momentum UK e Barcelona en Comù, i trucchi e le trappole di una mobilitazione, come progettarla e come gestirla.

Durante il laboratorio di mobilitazione collettiva abbiamo visto germogliare progetti che speriamo possano quanto prima trasformarsi da virtuali a reali.

Lunedì 26 Aprile è iniziato il secondo ciclo di lezioni in cui si sperimenterà una nuova modalità organizzando incontri in streaming pubblici su Facebook e seminari di approfondimento a cui si potrà partecipare previa registrazione.

Siamo sicure e sicuri che l’entusiasmo non mancherà, così come la fiducia per un cambiamento possibile!

Come hanno scritto meglio di noi alcuni dei partecipanti QUI “cominciare a innestare nuova linfa nella crisi del sistema rappresentativo è certamente un primo passo importante per rivitalizzare la democrazia, intesa come governo dei cittadini. Diffondere competenze plurali intorno alla mobilitazione collettiva come la scuola di Mobilitazione sta tentando di fare non può che essere un potente acceleratore di questo ritrovato centralismo partecipativo”.

Un enorme GRAZIE a “Ti Candido – il potere della democrazia” che ha promosso l’iniziativa e gestisce la Segreteria organizzativa e soprattutto alle ragazze e ai ragazzi che continuano a partecipare alla Scuola di Mobilitazione Politica.

E che Alinski sia con noi!

Annalisa, Viviana, Umberto, Marianna e Camilla

