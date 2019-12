Solidarietà di Green Italia a Gratteri: Il Silenzio dei media è assordante

GreenItalia esprime piena solidarietà e sostegno alla Magistratura inquirente e alle Forze dell’Ordine per il lavoro che ha portato agli arresti di 334 imputati per reati che vanno da associazione ‘ndranghetista di stampo mafioso a corruzione nella gestione della Pubblica Amministrazione.

“L’infiltrazione delle mafie nel tessuto politico italiano è un fatto inquietante che inquina l’economia, desertifica il territorio con le ecomafie e tende ad annientare le coscienze e la democrazia .

“Il silenzio dei media su questi fatti è assordante, oltre al tentativo quotidiano di delegittimazione della magistratura inquirente, di chi come il procuratore Gratteri porta avanti battaglie coraggiose e delle forze dell’ordine”

Così commentano i co-portavoce di GreenItalia, Annalisa Corrado e Carmine Maturo , che sentono la necessità di unirsi ai tanti cittadini ed associazioni che in questi giorni si stanno mobilitando affinché non cali il silenzio sulla grave situazione di connessione e connivenza tra mafie, criminalità e politica emersa in Calabria, Valle d’Aosta e in tutta Italia.