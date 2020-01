Green Italia: Prossime elezioni regionali in Emilia Romagna

L’associazione politica Green Italia, coerentemente con le decisioni ratificate nell’ultima assemblea, non prenderà parte attivamente alle ormai prossime elezioni regionali in Emilia Romagna, ma ritiene cruciale fornire il proprio contributo per evidenziare la presenza di solide proposte politiche in grado di incidere sul futuro della Regione, costruite attorno ai temi dell’ecologismo.

Green Italia ha valutato, in tal senso, i progetti delle liste in campo, facendo particolare attenzione a quanto abbiano tenuto conto (sia nel programma politico di lista, sia attraverso l’espressione di candidature competenti ed autorevoli nei settori chiave dell’ecologismo politico e territoriale) dell’importanza di:

porre in essere coraggiose strategie di conversione e innovazione strategica dell’industria, ivi compresa quella agro-alimentare, puntando su efficienza energetica, fonti rinnovabili, economia circolare;

potenziare gli investimenti strategici su un sistema di mobilità regionale e trasporto merci che spinga sempre più su ferro, trazione elettrica pubblica e condivisa, uscendo dal modello predominante di autostrade/passanti/bretelle e disincentivando l’uso dei mezzi privati a motore;

supportare la riqualificazione delle città e delle periferie, a partire dalla messa in sicurezza e dall’efficientamento energetico di strutture e infrastrutture pubbliche e dell’edilizia popolare, investendo in resilienza urbana e adattamento alle conseguenze della crisi climatica, a partire dalle infrastrutture verdi e dalla tutela della biodiversità;

accelerare quanto più possibile la transizione ad un modello energetico diffuso, partecipato e democratico, che contrasti la povertà energetica e distribuisca risparmio a risorse tra i cittadini e le aziende;

lavorare per potenziare tutti gli strumenti esistenti nell’ottica di costruire una regione sempre più solidale con gli ultimi, a partire innanzitutto da sanità pubblica e accoglienza.

Il tutto in un’ottica strategica e radicale di contrasto alla crisi climatica, alla crisi ambientale (in particolare in relazione alla qualità dell’aria e al consumo e impoverimento del suolo), alla crisi sociale e culturale, che vede le fasce deboli sempre più esposte e una spaventosa recrudescenza di comportamenti violenti e discriminatori in tutto il Paese.

Green Italia, in tal senso, intende indicare come coerenti con le proprie finalità associative i progetti capitananti dalle figure di: