Nessuno resti indietro per colpa del #coronavirus.

Una cosa è certa, esattamente come con i cambiamenti climatici, anche per la pandemia siamo tutti nella stessa barca ma non subiamo tutti gli stessi effetti economici e sociali. C’è chi rischia di uscirne male, mentre altri avranno qualche conseguenza e altri ancora nessuna o addirittura ci guadagneranno. Il Covid-19 rischia di essere un potente acceleratore di disuguaglianze ed ingiustizie, soprattutto in una società come quella italiana già oggi tra le più disuguali nel mondo.

Per denunciare questo rischio e proporre un metodo e soluzioni immediatamente praticabili, il Forum Disuguaglianze e Diversità, con il prezioso contributo di Cristiano Gori, docente di politica sociale all’Università di Trento, e di Fabrizio Barca, economista ed ex ministro della Repubblica, hanno messo a punto un sintetico documento per completare le proposte del Governo di contenimento degli effetti sociali ed economici della crisi, con l’obiettivo di suscitare attenzione e discussione nel Parlamento e nel paese. Alcuni strumenti di protezione sociale ci sono e vanno utilizzati, magari ampliandoli, come nel caso del Reddito di Cittadinanza, altri vanno messi in campo ex novo, come già si sta facendo a livello internazionale. Importante è seguire il principio di una tutela universale per tutte le persone a misura delle persone. Ed è importante dare un segnale chiaro: NESSUNO RESTERA’ INDIETRO!

E’ POSSIBILE, E INVITIAMO TUTTI A FARLO, aderire ALLA PROPOSTA sottoscrivendola http://bit.ly/Aderisci_ForumDD_protezione-universale

Per leggere la nota ➡ http://bit.ly/ForumDD_coronavirus