Il racconto di una bella giornata di Politica: “Ponti, Visioni, Alleanze”

Forse “Ponti, visioni, alleanze” poteva sembrare un titolo ambizioso per un’assemblea di una associazione politica ecologista…

Ma alle volte l’ambizione, in particolare se sana. paga!

E così è stato.

La mattinata, aperta a tutti, è iniziata con il benvenuto dei portavoce e con l’introduzione politica di Rossella Muroni, che ha stimolato i presenti a confrontarsi sulla assoluta necessità, in questa fase politica, di contribuire alla costruzione di una proposta ecologista seria, pragmatica, moderna, davvero aperta e inclusiva, che produca strumenti e proposte in grado di coniugare le ragioni della giustizia ambientale e climatica con quelle della giustizia sociale e della partecipazione democratica.

Tra i molti interventi preziosi e ricchi di spunti, da sottolineare la presenza di punti di vista e culture politiche diverse, con la disponibilità all’idea di trovare un terreno di confronto e una “messa a terra” comuni: dall’on. Alessandro Fusacchia fondatore dell’associazione Movimenta, all’on. del M5S Paolo Lattanzio e al consigliere politico del Ministro Fioramonti, Francesco Luca Basile, dall’attivista dei Fridays for Future Marianna Panzarino, all’assessora alla scuola del III Municipio di Roma, Claudia Pratelli, passando per la ex presidente dei Verdi Europei Monica Frassoni e per l’assessore all’ambiente del comune di Lecco, Alessio Dossi, oltre, naturalmente ai membri del direttivo, iscritti e fondatori di Green Italia, giunti con generosità da diverse Regioni… La mattinata è letteralmente volata via, lasciando scorgere ai presenti un contesto possibile di obiettivi comuni e disponibilità a perseguirli facendo rete, ciascuno a partire dalla propria organizzazione o gruppo di appartenenza.

Nel pomeriggio si è invece tenuta l’assemblea degli iscritti di Green Italia che, dopo la ratifica assembleare (ad ampissima maggioranza) della decisione del direttivo di interrompere la partecipazione dell’associazione al percorso post-elettorale di Europa Verde, si è dedicata al consolidamento e radicamento dell’associazione.

I tre gruppi di lavoro costituiti, che saranno il nucleo di luoghi di elaborazione e lavoro permanenti, si sono confrontati su:

– campagne e contenuti

– radicamento ed organizzazione territoriale

– comunicazione.

L’assemblea si è sciolta con grande soddisfazione e desiderio di mettersi in gioco del presenti.

E buon lavoro a tutti noi!

I co-portavoce

Annalisa Corrado – Carmine Maturo