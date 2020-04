Il 7 aprile si celebra la Giornata Mondiale della Salute. Green Italia aderisce all’appello dalla rete italiana del Movimento dei Popoli per la Salute

Mai come quest’anno è giusto e necessario ricordarla con una grande memoria di mobilitazione collettiva.

Mai come in queste settimane abbiamo compreso l’importanza della salute come bene comune, e il valore di un sistema sanitario pubblico. E allora diamo il nostro segnale immediato. Ingabbiati a casa come siamo nella lotta alla pandemia, prepariamoci al 7 aprile 2020 con una giornata di azione a sostegno del diritto alla salute e di sistemi sanitari pubblici equi ed efficaci, universalisti e integrati sui territori.

Green Italia aderisce all’appello dalla rete italiana del Movimento dei Popoli per la Salute (People’s Health Movement) e dalla Campagna Dico32- Salute per tutte e tutti . Un appello più forte che mai quest’anno per sensibilizzare opinione pubblica, associazioni e istituzioni sull’importanza di un piano di tutela della salute e del Servizio Sanitario Nazionale, alla luce delle criticità strutturali e di governance che Covid-19 ha fatto emergere. La mobilitazione italiana si inserisce nella azione europea dal titolo inequivocabile: Our health is not for sale, la nostra salute non è in vendita.

