EMILIA ROMAGNA: l’ecologismo in politica prende quota e fa la differenza!

Green Italia esprime soddisfazione per l’elezione di entrambe le candidate segnalate come punte dei progetti politici che hanno spiccato, in queste elezioni regionali, sia per i valori ecologisti espressi, sia per competenza, esperienza e impegni programmatici dei candidati: Elly Schlein e Silvia Zamboni.

L’associazione plaude al risultato straordinario ottenuto da Elly Schlein, promotrice della lista “Emilia-Romagna CORAGGIOSA ecologista progressista”, membro dell’ufficio di presidenza di Green Italia, che ha ottenuto 22.098 preferenze, risultando la più votata in assoluto alle elezioni regionali. Un risultato ampiamente superiore anche a quello dei candidati dei grandi partiti, caratterizzati da risultati a doppia cifra.

L’ecologismo potrà contare, inoltre, sull’importante contributo di Silvia Zamboni, storica figura dell’ambientalismo italiano, eletta nella lista Europa Verde.

“Un bellissimo segnale per l’Emilia Romagna che, salvatasi brillantemente dalla deriva leghista, dovrà ora dimostrare di saper costruire una visione più coraggiosa, che faccia della transizione energetica, del patto per il clima e della giustizia sociale punti cardine per un radicale rinnovamento.

Speriamo che il segnale arrivi forte e chiaro anche alla politica nazionale tutta, che ogni giorno rischia di trasformare il Green New Deal in un paravento al ribasso, senza osare cambiare davvero passo” lo dichiarano i due portavoce Annalisa Corrado e Carmine Maturo.