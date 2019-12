“Abbiamo votato la fiducia ma adesso serve più coraggio”

5 parlamentari di gruppi politici diversi lanciano la sfida alla maggioranza

Con un video congiunto uscito su FanPage, 5 parlamentari annunciano il loro piano per una svolta nella maggioranza. “Non possiamo passare dal Governo della paura al Governo che ha paura. Abbiamo votato la fiducia e siamo parte di questa maggioranza. Ma adesso serve più coraggio nel contrastare le disuguaglianze, creare lavoro di qualità e opportunità per le nuove generazioni e investire sulla sostenibilità – dichiarano Alessandro Fusacchia (Misto), Rossella Muroni (LEU), Paolo Lattanzio (M5S), Lia Quartapelle (PD) ed Erasmo Palazzotto (LEU) – a gennaio presenteremo insieme 5 proposte di legge su congedo di paternità lungo, fiscalità verde, lavoro, riqualificazione delle città, eredità universale su cui sfidare i nostri stessi partiti e gireremo insieme il Paese per presentarle”.

“Le nostre proposte sono a disposizione per la verifica di Governo che il premier Conte ha annunciato per l’inizio dell’anno”, proseguono i 5 parlamentari. “Dobbiamo ascoltare la domanda di discontinuità che arriva dalle piazze delle Sardine, dialogare e costruire nel Paese la vera maggioranza che può battere la destra,, noi siamo pronti a raccogliere la sfida – scrivono i deputati che rivolgono un appello ad altri colleghi ad unirsi a loro – il nostro coraggio da solo non basta, diventiamo tutta un’altra maggioranza”.

